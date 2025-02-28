Стартовал конкурсный отбор исследовательских центров в сфере ИИ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Стартовала «третья волна» конкурсного отбора исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«Для укрепления прорывных научных открытий в рамках “третьей волны” отберут не менее шести исследовательских центров, которым выделят около 4,5 млрд рублей в грантах. Они сосредоточатся на развитии “сильного” ИИ, прогнозировании технологий и привлечении индустриальных партнеров, формируя базу для фундаментальных научных исследований и ускоряя рождение инновационных решений, способных обеспечить российской науке передовые позиции в мире», — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Отмечается, что перед новыми центрами будут стоять такие задачи, как «Элементы сильного ИИ», «Управление, решения, агентные/мультиагентные системы», «Фундаментальные и генеративные модели» и другие. По словам первого замминистра экономического развития РФ Максима Колесникова, приведенным в сообщении, каждый центр, прошедший процедуру отбора, сможет получить порядка 336 млн рублей в 2025 году, а также до 422 млн рублей в 2026 году.
Гранты университетам и научным организациям на научные исследования в сфере развития технологий искусственного интеллекта на период 2025—2026 годов будут распределены в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных». По поручению президента РФ Владимира Путина поддержка исследовательских центров в сфере ИИ продолжится до 2030 года.