Стартовал конкурсный отбор исследовательских центров в сфере ИИ

Отмечается, что перед новыми центрами будут стоять такие задачи, как «Элементы сильного ИИ», «Управление, решения, агентные/мультиагентные системы», «Фундаментальные и генеративные модели» и другие. По словам первого замминистра экономического развития РФ Максима Колесникова, приведенным в сообщении, каждый центр, прошедший процедуру отбора, сможет получить порядка 336 млн рублей в 2025 году, а также до 422 млн рублей в 2026 году.