Академик РАН Бисикало: первыми уникальный парад планет увидят на Дальнем Востоке

Наблюдать явление нужно с запада на восток. На западе будет виден Сатурн, рядом с ним можно будет рассмотреть Меркурий и Нептун, а чуть выше — яркую Венеру. На южной части неба будут Уран и Юпитер, ближе к востоку — Марс. Планеты, которые будут находиться на западе, можно увидеть только вечером, так как они, одна за другой, будут уходить под горизонт вслед за Солнцем. Остальные планеты можно будет наблюдать всю ночь.