«Это был бесценный подарок»: Врачи РКБ Татарстана пересадили часть печени от дочери маме

«Я решила, что ждать больше не буду. Сама не скажет мама, не попросит. Я полазила по интернету, нашла, что родственную пересадку делают в Казани. Написала на электронную почту РКБ, описала проблему, сказала, что я и старшая сестра готовы стать донорами для мамы. Но я сразу решила, что лучше донором стану я. Я помладше, да и просто это мое решение. Отправила письма в несколько клиник. Пыталась достучаться до Нижнего Новгорода еще, но нам так никто и не ответил», — объясняет Наталья.