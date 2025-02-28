Сергей Шелест рассказал, как вывозят снег с мест подтоплений в Ленинском округе

В Ленинском округе Омска проверили готовность дорожных служб к весеннему паводку. Особое внимание уделяется территориям, которые наиболее подвержены подтоплению. Среди них — тоннель под виадуком на улице Серова, участки дорог на 6-й Станционной и Машиностроительной, а также частный сектор возле озера Моховое. Об этом мэр Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале.
На сегодняшний день специалисты дорожных служб вывезли снег с 68 потенциально опасных участков и очистили более 1 200 метров ливневой канализации. Сейчас рабочие продолжают расчистку дождеприёмных колодцев и водопропускных труб.
Для борьбы с подтоплениями подготовили 27 единиц спецтехники, включая экскаваторы, водооткачивающие машины, автогрейдеры и самосвалы. Также в резерве — более 200 мешков с песком. Из 354 мест, которые могут оказаться под водой, уже очищено 209. Работы продолжаются.
С приходом тепла дорожные службы будут ежедневно контролировать проблемные участки и оперативно устранять последствия таяния снега. Особое внимание уделят оказанию помощи семьям ветеранов и участников СВО.