Сергей Шелест рассказал, как вывозят снег с мест подтоплений в Ленинском округе

В Ленинском округе Омска проверили готовность дорожных служб к весеннему паводку. Особое внимание уделяется территориям, которые наиболее подвержены подтоплению. Среди них — тоннель под виадуком на улице Серова, участки дорог на 6-й Станционной и Машиностроительной, а также частный сектор возле озера Моховое. Об этом мэр Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале.