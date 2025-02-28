Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минсельхозе РТ прокомментировали новость о подорожании хлеба на 15%

На финансирование социальных сортов выделено 300 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана прокомментировали информацию о вероятном подорожании хлеба на 10−15%. 1 марта ряд производителей намерен пересмотреть установленные расценки.

В ведомстве заявляют, что в республике предпринимаются меры для контроля роста цен, сообщает «Вести Татарстан».

В частности, отмечается, что республика поддерживает местных хлебопеков, предоставляя субсидии на производство «социальных сортов хлеба».

«Руководство региона приняло решение увеличить финансирование на изготовление социальных сортов хлеба до 6 рублей за единицу. Из бюджета республики на эти цели выделено более 300 млн рублей. Между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Татарстана и крупными производственными компаниями хлебопекарной отрасли было заключено соглашение о стабилизации цен на определённые виды хлебной продукции», — сообщил начальник отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Валентин Спичков.

Антимонопольное управление региона также указало, что пока не видит оснований для проверок производителей и торговцев, однако готово принять меры при выявлении нарушений.

сельское хозяйство