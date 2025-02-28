В минсельхозе РТ прокомментировали новость о подорожании хлеба на 15%

«Руководство региона приняло решение увеличить финансирование на изготовление социальных сортов хлеба до 6 рублей за единицу. Из бюджета республики на эти цели выделено более 300 млн рублей. Между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Татарстана и крупными производственными компаниями хлебопекарной отрасли было заключено соглашение о стабилизации цен на определённые виды хлебной продукции», — сообщил начальник отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Валентин Спичков.