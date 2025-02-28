В Приморье сократилось число грабежей и краж: отчёт полиции за 2024 год

Кроме того, количество преступлений, совершённых на улицах, снизилось на 16%, а в общественных местах — на 14,8%. Полиция раскрыла почти 13 тысяч преступлений, включая более 3 тысяч тяжких и особо тяжких, а также свыше 200 преступлений, совершенных организованными группами.