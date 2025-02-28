В Приморье сократилось число грабежей и краж: отчёт полиции за 2024 год

Начальник УМВД России по Приморью Александр Табакаев представил депутатам Законодательного собрания ежегодный доклад о результатах деятельности полиции в 2024 году. Генерал-лейтенант полиции отметил, что работа велась в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ, правительством и МВД России, с учетом криминогенных особенностей региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В прошлом году в Приморье удалось добиться значительного снижения уровня преступности. Уменьшилось число убийств и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также зафиксировано снижение количества краж: квартирные кражи сократились на 28,6%, карманные кражи — на 55%, кражи сотовых телефонов — на 21,8%, хищения транспортных средств — на 26,9%.
Кроме того, количество преступлений, совершённых на улицах, снизилось на 16%, а в общественных местах — на 14,8%. Полиция раскрыла почти 13 тысяч преступлений, включая более 3 тысяч тяжких и особо тяжких, а также свыше 200 преступлений, совершенных организованными группами.
В 2024 году выявлено 559 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+7,5%). Изъято 253 единицы оружия, более 11 тысяч единиц боеприпасов и 42,7 кг взрывчатых веществ.
Также увеличилось число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+4,5%). Количество фактов сбыта наркотических средств выросло на 10,5%. Из оборота изъято более 885 кг наркотических средств и психоактивных веществ.
В целях стабилизации оперативной обстановки проведены оперативно-профилактические мероприятия «Лес», «Путина», «Арсенал», «Розыск», «Не оступись», «Надзор», «Твой выбор», «Нелегал», «Защита», «Сообщи, где торгуют смертью» и другие.
Полиция активно боролась с экономической преступностью. Выявлено 1023 преступления в этой сфере, включая нарушения в лесопромышленном комплексе, обороте водных биологических ресурсов, финансово-кредитной системе и внешнеэкономической деятельности. В сфере коррупции выявлено 335 должностных и 397 коррупционных преступлений, включая 306 случаев взяточничества.
Полиция обеспечила порядок и безопасность на почти 2 тысячах массовых мероприятий, включая ВЭФ (16+), спортивные игры «Дети Приморья» (16+) и антинаркотическую операцию «Канал — Дальневосточный рейд».
Одной из ключевых проблем остается некомплект личного состава, который превысил 26,8%. Наибольший дефицит кадров наблюдается в патрульно-постовой службе (49,8%) и среди участковых уполномоченных (34,6%).
Александр Табакаев предложил расширить программы социальной поддержки сотрудников, включая: стимулирующие выплаты из бюджета Приморья, оборудование опорных пунктов полиции в муниципалитетах, предоставление социального жилья сотрудникам.
Депутаты поблагодарили полицию за работу и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству. Председатель Законодательного Собрания Антон Волошко отметил важность совместной работы для обеспечения безопасности жителей региона и пожелал успехов руководству УМВД.