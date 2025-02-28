В Молдове начинается запись детей в первый класс: Рассказываем, как подать заявление

С понедельника, 3 марта, родители могут подавать документы на зачисление ребенка в 1-й класс онлайн, на платформе escoala.chisinau.md.
В первый класс зачисляются все дети из соответствующего школьного округа, достигшие к началу учебного года 7 лет, в том числе дети граждан Республики Молдова, находящихся в диаспоре, дети граждан Европейского союза, а также дети из семей беженцев.
В Главном управлении образования, молодежи и спорта мэрии Кишинева уточняют, что процедура регистрации будет проводиться в два этапа.
Первый этап пройдет с 3 марта по 30 апреля. В обязательном порядке прописка ребенка должна соответствовать округу, в котором находится школа.
В классах с художественным и спортивным профилем запись в первый класс может происходить на основе тестов на профпригодность, характерных для профиля. Они пройдут со 2 по 8 мая.
Второй этап записи в первый класс пройдет с 19 по 30 мая. На оставшиеся свободные места будут приниматься заявки детей из других школьных округов, а также детей, которым исполнится 7 лет в период с 1 сентября по 31 декабря 2025 года.
В то же время, в период со 2 по 6 июня 2025 года в профильных общеобразовательных учреждениях будут проводиться тесты на профпригодность, на оставшиеся свободные места.
«Отметим, что исключительные ситуации детей, которые в течение двух этапов не были зачислены в 1-й класс, будут рассмотрены школьными комиссиями по индивидуальному заявлению родителей в период с 20 по 30 августа 2025 года в пределах оставшихся свободных мест», — уточняют в ГУОМС.