В Перми умер лыжник и триатлонист Игорь Шкерин

В Перми во время тренировки умер 63-летний лыжник, триатлонист и организатор соревнований Игорь Шкерин, сообщил телеграм-канал «Овертайм».
По данным телеграм-канала, это произошло во время тренировки на лыжной базе «Прикамье» в Кировском районе Перми.
«Вчера стало известно, что ему стало плохо на лыжной базе, — написал о смерти Игоря Шкерина президент Пермской краевой Федерации велосипедного спорта Дмитрий Чертков. — Хочу сказать, что это был человек с большим сердцем! Он очень сильно повлиял на мою спортивную жизнь, был примером универсального спортсмена. Лыжи, велогонки, триатлон — везде он был и вносил свой вклад в развитие и популяризацию!».
По данным perm.aif.ru, 63-летний спортсмен не только продолжал тренироваться и участвовать в соревнованиях, но и сам был организатором — в частности, в 2013 году участвовал в организации триатлона формата «полуайронмен» в Прикамье: плавание 1,9 километра, 90 километров на велосипеде по шоссе, а затем бег на 21 километр.
Редакция выражает соболезнования родным и близким спортсмена.