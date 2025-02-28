В Перми умер лыжник и триатлонист Игорь Шкерин

«Вчера стало известно, что ему стало плохо на лыжной базе, — написал о смерти Игоря Шкерина президент Пермской краевой Федерации велосипедного спорта Дмитрий Чертков. — Хочу сказать, что это был человек с большим сердцем! Он очень сильно повлиял на мою спортивную жизнь, был примером универсального спортсмена. Лыжи, велогонки, триатлон — везде он был и вносил свой вклад в развитие и популяризацию!».