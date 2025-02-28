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В Перми умер лыжник и триатлонист Игорь Шкерин

63-летний мужчина известен в городе не только как спортсмен, но и как организатор соревнований.

Источник: Reuters

В Перми во время тренировки умер 63-летний лыжник, триатлонист и организатор соревнований Игорь Шкерин, сообщил телеграм-канал «Овертайм».

По данным телеграм-канала, это произошло во время тренировки на лыжной базе «Прикамье» в Кировском районе Перми.

«Вчера стало известно, что ему стало плохо на лыжной базе, — написал о смерти Игоря Шкерина президент Пермской краевой Федерации велосипедного спорта Дмитрий Чертков. — Хочу сказать, что это был человек с большим сердцем! Он очень сильно повлиял на мою спортивную жизнь, был примером универсального спортсмена. Лыжи, велогонки, триатлон — везде он был и вносил свой вклад в развитие и популяризацию!».

По данным perm.aif.ru, 63-летний спортсмен не только продолжал тренироваться и участвовать в соревнованиях, но и сам был организатором — в частности, в 2013 году участвовал в организации триатлона формата «полуайронмен» в Прикамье: плавание 1,9 километра, 90 километров на велосипеде по шоссе, а затем бег на 21 километр.

Редакция выражает соболезнования родным и близким спортсмена.