А также не лечить, не прививать, не учить в школе — и даже убить

Я смутно помню советское время и очень хорошо помню девяностые. Помню, что цена детской жизни была смешной. За изнасилование ребенка давали мало, за убийство ребенка судили как за обычное убийство. Помню, что все мы знали, кого из одноклассниц и дворовых подружек бьют родители. У нас во дворе была девочка со следами от арматуры на плечах. В школе была девочка, про которую знали, что она живет с отцом, уже судимым за изнасилование ребенка. Мер не принималось. Было удобнее закрыть глаза, потому что от милиции и прокуратуры, в ведении которой было тогда следствие, добиться наказания для виновника часто оказывалось невозможным. Да и учителям, соседям некогда было возиться с жалобами, спасать ребенка. Сам ребенок тоже предпочитал не «вякать», потому что в детдоме его вообще ждал кошмар. Ничего детская жизнь не стоила.