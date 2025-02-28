Парту Героя открыли в школе № 10 Иркутска в память о бойце СВО Николая Кожокаре

— Прикрывая отход роты, он занял позицию пулеметчика и полностью перевел внимание противника на себя. Получив приказ к отступлению, продолжил сражаться. Противник нанес удар из миномета. От взрывной волны наш выпускник погиб. Но успел прикрыть отход более 40 человек. Его подвиг навсегда останется примером героизма и мужества для подрастающего поколения, — рассказывает Светлана Сыроватская, директор школы № 10.