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Парту Героя открыли в школе № 10 Иркутска в память о бойце СВО Николая Кожокаре

Кавалер ордена Мужества героически погиб «за ленточкой» 8 сентября 2022.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В школе № 10 Иркутска открыли «Парту Героя» в память о бойце СВО Николае Кожокаре. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, кавалер ордена Мужества героически погиб «за ленточкой» 8 сентября 2022.

На «Парте Героя» размещена фотография мужчины, а также факты из его биографии. Преподавательский состав и ученики смогут подробнее узнать о его заслугах. Николай Кожокарь ценой жизни остановил врагов, не дал прорвать оборону, смог вывести из строя боевую технику и спасти товарищей.

— Прикрывая отход роты, он занял позицию пулеметчика и полностью перевел внимание противника на себя. Получив приказ к отступлению, продолжил сражаться. Противник нанес удар из миномета. От взрывной волны наш выпускник погиб. Но успел прикрыть отход более 40 человек. Его подвиг навсегда останется примером героизма и мужества для подрастающего поколения, — рассказывает Светлана Сыроватская, директор школы № 10.

В торжественной церемонии открытия приняли участие не только школьники и учителя, но и родные погибшего бойца.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Парту Героя открыли в школе Ангарска в память о бойце СВО Евгении Шенцове.