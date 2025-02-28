Полиция проверила 87 мигрантов в Канавинском районе Нижнего Новгорода

По итогам рейда полиция выявила 11 административных правонарушений, в отношении девяти человек составлены протоколы. В частности, шесть нарушений касались несоблюдения правил въезда и пребывания в России, два — незаконного осуществления трудовой деятельности, ещё три — отсутствия необходимых документов, подтверждающих право на нахождение в стране.