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Полиция проверила 87 мигрантов в Канавинском районе Нижнего Новгорода

В отношении девяти мигрантов составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.

В Нижнем Новгороде прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции провели рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Проверка документов иностранных граждан проводилась в целях противодействия незаконной миграции и усиления контроля за соблюдением режима пребывания на территории города. В ходе мероприятия были проверены 87 иностранных граждан.

По итогам рейда полиция выявила 11 административных правонарушений, в отношении девяти человек составлены протоколы. В частности, шесть нарушений касались несоблюдения правил въезда и пребывания в России, два — незаконного осуществления трудовой деятельности, ещё три — отсутствия необходимых документов, подтверждающих право на нахождение в стране.

Все правонарушители привлечены к административной ответственности, трое из них подлежат выдворению за пределы Российской Федерации.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 8 мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде.