В Таганроге дети на камеру били чужие машины, полиция уже начала проверку

В Таганроге начали проверку из-за видеозаписи, на которой дети бьют чужие машины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Проводится проверка. По результатам будут установлены участники и обстоятельства происшествия. Также действиям детей дадут правовую оценку, будут приняты установленные законом меры, — прокомментировали в полиции.
Напомним, пост о детском вандализме и несколько видеороликов ранее опубликовали в одной из групп в социальных сетях. Судя по съемке, предварительно, пострадали около трех машин. Сейчас ситуацию активно обсуждают интернет-пользователи.