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В Таганроге дети на камеру били чужие машины, полиция уже начала проверку

В Таганроге сотрудники полиции проверят видео с детьми-вандалами.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге начали проверку из-за видеозаписи, на которой дети бьют чужие машины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Проводится проверка. По результатам будут установлены участники и обстоятельства происшествия. Также действиям детей дадут правовую оценку, будут приняты установленные законом меры, — прокомментировали в полиции.

Напомним, пост о детском вандализме и несколько видеороликов ранее опубликовали в одной из групп в социальных сетях. Судя по съемке, предварительно, пострадали около трех машин. Сейчас ситуацию активно обсуждают интернет-пользователи.