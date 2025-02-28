Главу округа в Прикамье обязали отреставрировать памятник погибшим в ВОВ

Речь идёт о мемориале, который расположен в рабочем посёлке Кусье-Александровском. Прокуратура Горнозаводского округа проверила то, как в муниципалитете проводят благоустройство памятников погибшим в Великой Отечественной войне. Во время проверки оказалось, что один из них долгое время находится в плохом состоянии.