Главу округа в Прикамье обязали отреставрировать памятник погибшим в ВОВ

Прокуратура обязала главу округа в Пермском крае отреставрировать памятник погибшим в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщает надзорный орган.
Речь идёт о мемориале, который расположен в рабочем посёлке Кусье-Александровском. Прокуратура Горнозаводского округа проверила то, как в муниципалитете проводят благоустройство памятников погибшим в Великой Отечественной войне. Во время проверки оказалось, что один из них долгое время находится в плохом состоянии.
В частности, памятник землякам, расположенный в центре посёлка, покрылся трещинами и сколами. Кроме того, его фасад начал разрушаться. Поскольку администрация округа не приводила мемориал в нормативное состояние, прокуратура вынесла главе округа представление. Сейчас администрация ведёт процедуру заключения договора на реставрацию объекта. Ведомство проконтролирует работу муниципалитета по решению проблемы.