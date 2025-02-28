Льготники в Красноярском крае смогут оплачивать поездки банковской картой

Льготники Красноярского края смогут оплачивать проезд банковской картой. Об этом пишут Gornovosti со ссылкой на председателя комитета по экономике и налоговой политике краевого Заксобрания Егора Васильева.
Поправки в краевые законы приняты в первом чтении. Согласно им, планируется ввести возможность оплаты льготного проезда через банковскую карту «Мир» по спецтарифу.
Для этого потребуется зарегистрировать банковскую карту на портале государственной информационной системы министерства цифрового развития «Единая карта жителя Красноярского края».
Как отмечает Егор Васильев, новая система сделает оплату льготного проезда удобнее.
При этом привычная система расчетов сохранится.
«Учитывая особые потребности разных категорий людей, которые пользуются сегодня льготами, мы считаем, что действующий формат социальных карт тоже должен сохраняться и служить средством расчетов для тех, кому он удобен и привычен», — подчеркнул Васильев.
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