Нижегородцы снова жалуются на неприятный запах в Советском районе

Так, Анастасия К. написала, что с начала этой недели запах канализации ощущается в районе Кузнечихе, на улицах Ванеева, Козицкого, Шишкова. Нижегородка обратилась к мэрии и потребовала провести проверку предприятий, которые, по ее мнению, могут быть источниками неприятного запаха.
Корреспондент НИА «Нижний Новгород», проживающий в районе Кузнечихи, подтверждает, что неприятный запах здесь держится практически несколько дней подряд и особенно сильно ощущается в утренние и вечерние часы.
В свою очередь, представители администрации города пояснили, что сети водоотведения в Советском районе и оборудование Нижегородской станции аэрации находятся в технически исправном состоянии, перебоев в работе нет. Роспотребнадзор в сентябре 2024 года взял на контроль ситуацию с запахами в Верхних Печёрах.
Ранее, комментируя подобные обращения, городские власти списывали проблему на «чёрных ассенизаторов», которые незаконно сливают отходы прямо в канализационные люки.