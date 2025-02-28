Нижегородцы снова жалуются на неприятный запах в Советском районе

Так, Анастасия К. написала, что с начала этой недели запах канализации ощущается в районе Кузнечихе, на улицах Ванеева, Козицкого, Шишкова. Нижегородка обратилась к мэрии и потребовала провести проверку предприятий, которые, по ее мнению, могут быть источниками неприятного запаха.