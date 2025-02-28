В мэрии Калининграда предупредили об очередной блокировке «Волны Балтики»

«Учитывая, что льготная транспортная карта “Волна Балтики” была выдана ровно пять лет назад, причем имела массовый характер выдачи, 1 марта подходит очередной срок действия карты, — рассказал Романов. — Для того, чтобы проверить актуальность действия вашей карты, мы советуем вам пройти на сайт “Волна Балтики”, где в специальном разделе “Действия льготной транспортной карты” вы можете, введя свой идентификационный номер, убедиться в сроках ее действия».