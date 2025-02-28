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Пять главных домов городских усадеб Москвы внесли в реестр памятников

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пять главных домов городских усадеб Москвы внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщается на сайте мэра и правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Пять главных домов городских усадеб внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Это настоящие шедевры архитектуры и украшения московской усадьбы Плохово — Осташевских — Л. С. Полякова, Тверской бульвар, дом 17, строение 4; городской усадьбы Кулаковых, Верхняя Радищевская улица, дом 8, строение 1; усадьбы В. Д. Носова, Малая Семеновская улица, дом 1, строение 1; усадьбы купца В. С. Бородина — Полшковых с палатами, Садовническая улица, дом 71, строение 4; а также усадьбы XVIII—XIX вв.еков, Новая Басманная улица, дом 21, строение 1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее эти исторические здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

«Столичный департамент культурного наследия ведет последовательную работу по выявлению объектов культурного наследия и включению их в реестр. За последние 14 лет более 700 объектов в Москве были признаны памятниками архитектуры», — добавляется в сообщении.

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