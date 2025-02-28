Челябинцам перечислили ещё семь территорий, которые благоустроят в 2025 году

По итогам голосования, которое проходило с 15 по 23 февраля, в этом году новую жизнь получат следующие локации:
- территория вблизи дома № 57 на улице Ворошилова;
- территория вблизи дома № 78 на Комсомольскому проспекте;
- территория вблизи дома № 50 на улице Агалакова;
- территория вблизи дома № 14А на улице Богдана Хмельницкого;
- территория на пересечении Троицкого тракта и переулка Дачный;
- территория вблизи дома № 10 на улице Первой Пятилетки;
- территория вблизи дома № 34 на улице Воровского.
Выделить дополнительные места для преображения удалось благодаря экономии на торгах по выбору подрядчиков. Всего в 2025 году придадут новый вид 14 территориям. Благоустройство пройдёт в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».