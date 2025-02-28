Из-за сильного тумана в «Храброво» задерживается прибытие и отправка рейсов

Отмечается, что несколько рейсов отменили. Аэропорт продолжает принимать самолёты, исходя из оперативной обстановки. По данным онлайн-табло на 10:15, задерживается прилёт 17 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и Минска.