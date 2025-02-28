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Из-за сильного тумана в «Храброво» задерживается прибытие и отправка рейсов

Улучшение погодных условий ожидается после 11:00.

Из-за сильного тумана в «Храброво» задерживается прибытие и отправка рейсов. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Отмечается, что несколько рейсов отменили. Аэропорт продолжает принимать самолёты, исходя из оперативной обстановки. По данным онлайн-табло на 10:15, задерживается прилёт 17 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и Минска.

Улучшение погодных условий ожидается после 11:00. Статус рейсов можно уточнить через кол-центр по номеру +7 (4012) 550−550 или на онлайн-табло на сайте аэропорта.