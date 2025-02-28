Из-за сильного тумана в «Храброво» задерживается прибытие и отправка рейсов. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.
Отмечается, что несколько рейсов отменили. Аэропорт продолжает принимать самолёты, исходя из оперативной обстановки. По данным онлайн-табло на 10:15, задерживается прилёт 17 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и Минска.
Улучшение погодных условий ожидается после 11:00. Статус рейсов можно уточнить через кол-центр по номеру +7 (4012) 550−550 или на онлайн-табло на сайте аэропорта.