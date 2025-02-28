ФСБ: теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик

В августе 2000 года Тихон сопровождал президента России Владимира Путина в поездке в Псково-Печерский монастырь, в 2003 году отправился с главой государства в США, где Путин передал приглашение патриарха Алексия II первоиерарху РПЦЗ митрополиту Лавру посетить Россию. В 2010 году Тихон стал ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре, после чего его карьера начинает стремительно развиваться. В 2017 году главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждал, что в ближайшее время Тихона повысят в должности, что откроет ему дорогу к избранию Патриархом Московским и всея Руси. Священнослужитель опроверг эту информацию.