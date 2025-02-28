Жителей Башкирии предупредили о магнитной буре. Как сообщается в телеграм-канале «Метеовести», в магнитосфере Земли продолжается начавшийся 27 февраля период заметных возмущений. Причина — пришедшее к планете облако солнечного вещества, выброшенное с поверхности Солнца во время вспышки 25 февраля и попадание Земли в поток быстрого и плотного солнечного ветра, истекающего из крупной корональной дыры.