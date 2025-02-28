Жителей Башкирии предупредили о магнитной буре. Как сообщается в телеграм-канале «Метеовести», в магнитосфере Земли продолжается начавшийся 27 февраля период заметных возмущений. Причина — пришедшее к планете облако солнечного вещества, выброшенное с поверхности Солнца во время вспышки 25 февраля и попадание Земли в поток быстрого и плотного солнечного ветра, истекающего из крупной корональной дыры.
Большую часть прошедших суток геомагнитное поле находилось в слабовозмущённом состоянии, позже возмущения достигли уровня магнитной бури, интенсивность которой менялась в диапазоне — от слабой до средней.
28 февраля во второй половине ночи уровень возмущений геомагнитного поля вновь увеличился, далее, до окончания суток, магнитосфера Земли будет находиться в слабовозмущённом состоянии.
Ранее синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные.