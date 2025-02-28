Теперь по карте жителя: 1 марта в Новосибирске возобновятся сетевые поездки

Новый транспортный оператор Новосибирской области сообщил о возобновлении скидок на сетевые поездки. Когда пассажир пересаживается с одного вида транспорта на другой, он будет платить меньше (размер скидки от 50%). Сетевые поездки ранее были доступны пользователям ЕТК. Со сменой транспортного оператора их действие было приостановлено.