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Теперь по карте жителя: 1 марта в Новосибирске возобновятся сетевые поездки

Действие этих скидок было приостановлено на время переходного периода с ЕТК на билетную систему «Тройка».

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Новый транспортный оператор Новосибирской области сообщил о возобновлении скидок на сетевые поездки. Когда пассажир пересаживается с одного вида транспорта на другой, он будет платить меньше (размер скидки от 50%). Сетевые поездки ранее были доступны пользователям ЕТК. Со сменой транспортного оператора их действие было приостановлено.

«Переходный период на новую билетную систему ООО “СберТройка” в регионе подходит к концу. С 1 марта жителям и гостям региона будут доступны все возможности, которые предлагает билетная система», — сообщил телеграм-канал «СберТройка Новосибирск».

Возможность сетевой поездки появится у держателей Карты жителя Новосибирской области.