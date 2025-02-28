Палаты с искусственным интеллектом появились в детской больнице Иркутска

«Умное отделение» открылось 28 февраля 2025 на базе стационара Иркутской государственной областной детской клинической больницы. Как стало известно КП-Иркутск, там за все процессы отвечает искусственный интеллект.
В каждой палате специалисты установили цифровых помощников — они реагируют на голос, умеют открыть и закрывать шторы, отвечают за работу телевизоров, ночников. Для каждого из пациентов, проходящих лечение в детском стационаре, создается индивидуальное расписание. Оно выводится на экран, так родители будут понимать, когда отвести ребенка на процедуру.
Системы видеонаблюдения помогают следить за безопасностью детей. Медсестры получают оповещение на планшете, если, допустим, ребенок не спит в положенный час, либо лежит близко к краю кровати, может упасть в любой момент. Отметим, это первое в России подобное отделение, созданное на базе детского стационара.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Парту Героя открыли в школе № 10 Иркутска в память о бойце СВО Николая Кожокаре.