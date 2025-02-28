Палаты с искусственным интеллектом появились в детской больнице Иркутска

В каждой палате специалисты установили цифровых помощников — они реагируют на голос, умеют открыть и закрывать шторы, отвечают за работу телевизоров, ночников. Для каждого из пациентов, проходящих лечение в детском стационаре, создается индивидуальное расписание. Оно выводится на экран, так родители будут понимать, когда отвести ребенка на процедуру.