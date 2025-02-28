Приют для животных появится в Темрюкском районе Кубани

Вопрос о строительстве приюта обсудили на приеме граждан с Галиной Алиевой. Женщина много лет помогает бездомным собакам. Сначала она содержала псов на собственные деньги и средства благотворительной помощи. Позже создала некоммерческую общественную организацию и получала гранты на деятельность.