Приют для животных появится в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков в своем telegram-канале.
Вопрос о строительстве приюта обсудили на приеме граждан с Галиной Алиевой. Женщина много лет помогает бездомным собакам. Сначала она содержала псов на собственные деньги и средства благотворительной помощи. Позже создала некоммерческую общественную организацию и получала гранты на деятельность.
В 2022 году администрация Темрюкского района выделила земельный участок для приюта. Но для строительства нужна крупная сумма.
«Всех животных мы обязательно стерилизуем и делаем прививки и, если находятся желающие, передаем их новым владельцам», — сказала Галина Алиева.
Администрация района поможет в строительстве приюта.
«А владельцам собак хотелось бы напомнить, что безответственное отношение к питомцам приводит к росту популяции безнадзорных животных, что несет за собой определенные риски», — напомнил глава муниципалитета Федор Бабенков.