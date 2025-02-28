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Приют для животных появится в Темрюкском районе Кубани

В Темрюкском районе выделили участок для строительства приюта для животных.

Источник: Комсомольская правда

Приют для животных появится в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков в своем telegram-канале.

Вопрос о строительстве приюта обсудили на приеме граждан с Галиной Алиевой. Женщина много лет помогает бездомным собакам. Сначала она содержала псов на собственные деньги и средства благотворительной помощи. Позже создала некоммерческую общественную организацию и получала гранты на деятельность.

В 2022 году администрация Темрюкского района выделила земельный участок для приюта. Но для строительства нужна крупная сумма.

«Всех животных мы обязательно стерилизуем и делаем прививки и, если находятся желающие, передаем их новым владельцам», — сказала Галина Алиева.

Администрация района поможет в строительстве приюта.

«А владельцам собак хотелось бы напомнить, что безответственное отношение к питомцам приводит к росту популяции безнадзорных животных, что несет за собой определенные риски», — напомнил глава муниципалитета Федор Бабенков.

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