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Власти Пермского края передумали открывать вытрезвители в 2025 году

Закон о них начал действовать 1 января.

Источник: Аргументы и факты

Вытрезвители на территории Пермского края не будут открывать в 2025 году, сообщает Properm.ru.

Речь идёт о планах, которые были озвучены в 2024 году. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал новый закон, согласно которому с 1 января 2025 года в регионе планировали создавать вытрезвители. Согласно новому документу, решение о необходимости таких учреждений должна принимать комиссия по профилактике правонарушений.

Как выяснилось, комиссия действительно проанализировала количество протоколов о преступлениях, совершённых в состоянии опьянения, и количество случаев, когда на морозе гибли люди в аналогичном состоянии. В минтербезе Пермского края порталу сообщили, что комиссия пришла к выводу, что основания для создания вытрезвителей отсутствуют.

«Комиссия приняла решение об отсутствии оснований для создания специализированных организаций. В бюджете Пермского края средства для создания специализированных организаций на 2025 год планировать нецелесообразно», — цитирует Properm.ru правительство Пермского края.

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