Власти Пермского края передумали открывать вытрезвители в 2025 году

Как выяснилось, комиссия действительно проанализировала количество протоколов о преступлениях, совершённых в состоянии опьянения, и количество случаев, когда на морозе гибли люди в аналогичном состоянии. В минтербезе Пермского края порталу сообщили, что комиссия пришла к выводу, что основания для создания вытрезвителей отсутствуют.