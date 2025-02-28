Народная музыка, выставка картин и блины: казанцев приглашают на праздник народных традиций

Гостей ждет насыщенная программа: выступления фольклорных коллективов «Петрушкин двор», «Голубица» и «Кумушки», а также ансамбля гусляров «Шыжарвлä» («Сестрички») из Марий Эл. Будет работать выставка картин и произведений декоративно-прикладного искусства из фондов художественного училища. Любители рукоделия смогут посетить ярмарку ремесленной продукции.