Народная музыка, выставка картин и блины: казанцев приглашают на праздник народных традиций

Праздник народных традиций состоится завтра, 1 марта, в художественном училище им. Н. И. Фешина. Мероприятие, организованное отделом по культуре Казанской епархии, обещает стать настоящим путешествием в мир русской культуры и фольклора.
Гостей ждет насыщенная программа: выступления фольклорных коллективов «Петрушкин двор», «Голубица» и «Кумушки», а также ансамбля гусляров «Шыжарвлä» («Сестрички») из Марий Эл. Будет работать выставка картин и произведений декоративно-прикладного искусства из фондов художественного училища. Любители рукоделия смогут посетить ярмарку ремесленной продукции.
Традиционное масленичное угощение — блины и ароматный чай — станет приятным дополнением к празднику. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет епархиальный конкурс блинов: экспертное жюри определит победителей в различных номинациях.
Праздник начнется в 13:00 по адресу: ул. Карла Маркса, 70/10. Вход свободный для всех желающих, сообщили в пресс-службе Казанской епархии.
Напомним, в предстоящие выходные еще на нескольких площадках столицы Татарстана развернутся масленичные гуляния. Горожане 1 и 2 марта смогут посетить музыкально-театрализованные представления, принять участие в играх или угоститься чаем с блинами.