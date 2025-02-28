В Башкирии некоторым иностранцам запретят усыновлять детей

«Граждане таких стран и постоянно проживающие там лица не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей из нашей республики. Мы принимает этот закон, потому что уверены, что дети должны воспитываться в соответствии с традиционными семейными ценностями, это обязательное условие их благополучного развития», — подчеркнул Константин Толкачев.