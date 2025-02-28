Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии некоторым иностранцам запретят усыновлять детей

В Башкирии запретят усыновление детей гражданам тех стран, где разрешена смена пола, сообщил спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. По его словам, новый законопроект будет рассмотрен депутатами в марте.

Источник: Freepik

«Граждане таких стран и постоянно проживающие там лица не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей из нашей республики. Мы принимает этот закон, потому что уверены, что дети должны воспитываться в соответствии с традиционными семейными ценностями, это обязательное условие их благополучного развития», — подчеркнул Константин Толкачев.

Напомним, что аналогичные поправки в Семейный Кодекс приняты на федеральном уровне в 2024 году.

В прошлом году в Башкирии были приняты в приемные семьи 781 ребенок.