55% опрошенных в Ростове заинтересовались подработкой к основному заработку

Эксперты отмечают, что в прошлом году донские работодатели увеличили число вакансий с возможностью подработки на 40%. Этот показатель год к году немного ниже среднероссийского. Еще одной отличительной чертой рынка труда на Дону стало расширение границ найма. На работу сейчас также приглашают молодежь, людей предпенсионного и пенсионного возраста, родителей в декрете.