55% опрошенных в Ростове заинтересовались подработкой к основному заработку

Жители Ростова-на-Дону стали чаще интересоваться подработкой в дополнение к своему основному источнику дохода. К такому выводу после опроса пришли аналитики портала «Авито Работа».
Оказалось, что 55% респондентов из Ростова подрабатывали хотя бы раз в год. Дополнительная занятость при этом составляла несколько часов в день с возможностью совмещать задачи с основной работой или учебой.
Эксперты отмечают, что в прошлом году донские работодатели увеличили число вакансий с возможностью подработки на 40%. Этот показатель год к году немного ниже среднероссийского. Еще одной отличительной чертой рынка труда на Дону стало расширение границ найма. На работу сейчас также приглашают молодежь, людей предпенсионного и пенсионного возраста, родителей в декрете.
Добавим, ранее выяснилось, что зарплаты курьеров в донской столице выросли до 90 тысяч рублей.