Дальний Восток включат в эксперимент с упрощённой аттестацией девятиклассников

Что касается многострадального ЕГЭ (единого государственного экзамена — выпускных испытаний после 11 класса, результаты которых абитуриенты предъявляют в университеты), то его отменять пока не планируют, хотя противники ЕГЭ есть не только среди родителей школьников, но и среди политиков. С 1 сентября 2026 года Россия отказывается от Болонской системы высшего образования (для обывателей она значит в первую очередь двухступенчатую систему образования с бакалавриатом и магистратурой вместо привычной пятилетки специалитета, хотя изначально она подразумевала повышение академической мобильности и упрощение признания дипломов выпускников высших учебных заведений во всех странах-участницах Болонского процесса). В связи с выходом России из Болонского процесса появились надежды, что и ЕГЭ заодно отменят, но Рособрнадзор надежд пока не подаёт.