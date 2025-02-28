Дальний Восток включат в эксперимент с упрощённой аттестацией девятиклассников

Сейчас в пилотном проекте участвуют Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия — Алания, Тюменская и Ростовская области, а также Северная Осетия — Алания. Эксперимент подразумевает, что ученики, принявшие решение не переходить в десятый класс, а поступать в среднее специальное учебное заведение (вуз, колледж или училище), должны будут сдать экзамены только по русскому языку и математике. Сейчас процедура ГИА-9 (государственная итоговая аттестация после девятого класса) предполагает, что школьники сдают, кроме русского языка и математики, ещё две дисциплины по выбору.
ГИА-9 в рамках эксперимента оставляет два экзамена по выбору для учеников, претендующих на переход в десятый класс. Но если результаты этих дополнительных экзаменов окажутся провальными, ученику могут засчитать только два обязательных экзамена, чтобы он забрал документы и поступил на программу среднего профессионального образования. Определиться с выбором дополнительных предметов девятиклассники должны, как и прежде, к 1 марта.
27 февраля Комитет по просвещению одобрил законопроект о пилотном проекте с упрощённой ГИА-9 во втором чтении, предложив добавить в перечень регионов-участников ещё шесть субъектов: Камчатку, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Кузбасс, Липецкую и Саратовскую области. Эти регионы уже представили документы для участия в эксперименте, проанализировав состояние своей отрасли среднего профессионального образования.
Что касается многострадального ЕГЭ (единого государственного экзамена — выпускных испытаний после 11 класса, результаты которых абитуриенты предъявляют в университеты), то его отменять пока не планируют, хотя противники ЕГЭ есть не только среди родителей школьников, но и среди политиков. С 1 сентября 2026 года Россия отказывается от Болонской системы высшего образования (для обывателей она значит в первую очередь двухступенчатую систему образования с бакалавриатом и магистратурой вместо привычной пятилетки специалитета, хотя изначально она подразумевала повышение академической мобильности и упрощение признания дипломов выпускников высших учебных заведений во всех странах-участницах Болонского процесса). В связи с выходом России из Болонского процесса появились надежды, что и ЕГЭ заодно отменят, но Рособрнадзор надежд пока не подаёт.