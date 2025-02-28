В Самарской области полицейские три дня будут ловить пьяных водителей

В ближайшие дни, с 28 февраля по 2 марта, в Самарской области полицейские выходят на усиленный режим работы, они проведут целенаправленные рейды. Об сообщили в Госавтоинспекции региона.
— Особое внимание будет обращено на автомобилистов, которые ездят за рулем в состоянии опьянения, выезжают на встречные полосы движения, превышают скоростной режим, нарушают правила маневрирования, — рассказали в пресс-службе.
Мероприятия проводятся для предупреждения аварий и пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности. Напомним, пьяное вождение наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав от полутора до двух лет.
При отказе проходить медицинское освидетельствование, тоже происходит лишение водительского удостоверения и наложение штрафа. Если пьяный водитель попадается снова, ему грозит уже уголовное наказание: штраф 200−300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.