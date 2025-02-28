Лукашенко сказал, какие товары должны быть по карману белорусам

Глава государства попросил, чтобы ему доложили о ситуации, а также о принятых мерах, связанных с доступностью витаминной продукции для белорусов. Он уточнил, что не просит регулировать привозную экзотику, «всякие там артишоки или авокадо». По его словам, пусть авокадо стоит столько, сколько стоит.