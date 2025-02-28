Лукашенко сказал, какие товары должны быть по карману белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания по ценам во Дворце Независимости сказал, какие товары должны быть по карману белорусам, сообщает БелТА.
Президент обратил внимание на то, что уровень инфляции в стране в целом небольшой, однако по некоторым группам товаров статистика не такая оптимистичная.
— Речь прежде всего об овощах. Цены на них зимой ежегодно повышаются на 15−20%. А что вы мне обещали в правительстве? — поинтересовался Лукашенко.
Глава государства попросил, чтобы ему доложили о ситуации, а также о принятых мерах, связанных с доступностью витаминной продукции для белорусов. Он уточнил, что не просит регулировать привозную экзотику, «всякие там артишоки или авокадо». По его словам, пусть авокадо стоит столько, сколько стоит.
— Мое дело обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое — капуста, лук, картошка, морковка, яблоки, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о вакханалии с ценами в 2022 году в Беларуси.
Тем временем Южная Корея приняла решение ослабить санкции на поставку медтехники в Беларусь.
Кроме того, Минтруда Беларуси сказало, кто может получить доплату к пенсии до 500 рублей.