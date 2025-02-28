Под Цимлянском снят карантин по бешенству

Согласно документу, очагом инфекции стало домовладение на ул. Советская, 26 в хуторе Железнодорожный Маркинского сельского поселения, где была обнаружена кошка с бешенством. После этого на неблагополучной территории ввели ряд ограничительных мероприятий для того, чтобы не допустить распространение инфекции.