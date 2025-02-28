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Под Цимлянском снят карантин по бешенству

В Цимлянском районе Ростовской области сняли карантин по бешенству, введенный 18 декабря 2024 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации региона.

Источник: Коммерсантъ

Согласно документу, очагом инфекции стало домовладение на ул. Советская, 26 в хуторе Железнодорожный Маркинского сельского поселения, где была обнаружена кошка с бешенством. После этого на неблагополучной территории ввели ряд ограничительных мероприятий для того, чтобы не допустить распространение инфекции.

В потенциально опасную зону также попала территория, прилегающая к эпизодическому очагу. Ее радиус составил три км.

Карантин предусматривает ограничения на ввоз и вывоз животных, а также продукции животноводства. В настоящее время ограничения сняты.

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