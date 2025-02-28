В Воронежской области подешевели огурцы и стиральные порошки

В то же время сильно подорожала вареная колбаса. Ее средняя цена достигла отметки в 444 рубля, поднявшись на 6,2%. Варено-копченые и полукопченые колбасы тоже взлетели в цене на 21 рубль (на 4,2%). В среднем они теперь стоят 552 рубля. На 4 процента подорожала морковь. Теперь она стоит 34 рубля за килограмм.