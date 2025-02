На «ты» с ИИ, на «вы» с людьми. Каким будет новое поколение бета?

Деление людей на поколения по году рождения — относительно новая идея. Впервые такой способ классификации предложили американский писатель Уильям Штраус и демограф Нил Хоу в 1991 году в книге «Поколения: История будущего Америки с 1554 по 2069» (Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069). Они предположили, что группы людей, рожденные примерно в одно и то же время (в промежутке около 20 лет), обладают схожими моделями поведения и разделяют многие социальные, экономические и политические взгляды, в результате чего живут по схожим сценариям.