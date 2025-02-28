На «ты» с ИИ, на «вы» с людьми. Каким будет новое поколение бета?

Однако в любом случае делать окончательные выводы о том, куда приведет связь будущего поколения с ИИ, пока рано. Может быть так, что нейросети заменят межличностные взаимоотношения и возьмут на себя удовлетворение в том числе социальных и психологических потребностей. Но с большей вероятностью уход в цифровое пространство останется возрастной, а не поколенческой характеристикой, и когда дети бета подрастут и захотят любви, они пересмотрят свои привычки в общении. Ведь создание настоящей семьи пока невозможно отдать на аутсорс.