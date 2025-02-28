Мы заказали блины в нескольких заведениях Омска. Где вкуснее всего?

Что делают в любой добропорядочной семье на Масленицу? Правильно, пекут блины. У каждой хозяйки — свой рецепт: кто-то печёт на кефире, кто-то — на молоке, некоторые любят блины потоньше, другие предпочитают американские панкейки.
А если готовить не хочется? Тогда можно сходить в столовую, на фуд-корт или заказать через доставку стопку блинчиков. Мы сделали три заказа из разных точек, а также попросили родственников сходить в пекарню известной сети у дома. Заказывали самые обычные блины — без начинок и топингов, так будет честно.
Никаких стандартов оценки, только вкус и личные ощущения. Поехали!
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