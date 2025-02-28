Мы заказали блины в нескольких заведениях Омска. Где вкуснее всего?

А если готовить не хочется? Тогда можно сходить в столовую, на фуд-корт или заказать через доставку стопку блинчиков. Мы сделали три заказа из разных точек, а также попросили родственников сходить в пекарню известной сети у дома. Заказывали самые обычные блины — без начинок и топингов, так будет честно.