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Движение на автодороге М-7 «Волга» будет ограничено 4 и 5 марта

Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.

Источник: РИА "Новости"

Движение на автодороге М-7 «Волга» Москва — Уфа — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа будет ограничено на будущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Ограничения будут вводиться на 358+544—382+982 км.

Так, 4 марта с 23:00 до полуночи полностью перекроют движение на 358+554 км, в связи с необходимостью монтажа пролётного строения надземного пешеходного перехода, а также габаритных ворот на 358+710 км.

5 марта с 03:00 до 04:00 полностью перекроют движение на 382+982 км.

Госавтоинспекция Нижегородской области призывает водителей заблаговременно выбирать пути объезда.