Движение на автодороге М-7 «Волга» будет ограничено 4 и 5 марта

Движение на автодороге М-7 «Волга» Москва — Уфа — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа будет ограничено на будущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
Ограничения будут вводиться на 358+544—382+982 км.
Так, 4 марта с 23:00 до полуночи полностью перекроют движение на 358+554 км, в связи с необходимостью монтажа пролётного строения надземного пешеходного перехода, а также габаритных ворот на 358+710 км.
5 марта с 03:00 до 04:00 полностью перекроют движение на 382+982 км.
Госавтоинспекция Нижегородской области призывает водителей заблаговременно выбирать пути объезда.