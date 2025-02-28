В Ростове за несвоевременную уборку сосулек составили 33 протокола

В Ростове-на-Дону больше 150 административных протоколов составили за несвоевременную зимнюю уборку улиц и сосулек. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.
В частности, за неубранные с крыш сосульки оформили 33 протокола, рассматриваются еще 24 подобных нарушения. Кроме этого, 125 протоколов выписали за ненадлежащую расчистку снега, наледи и недостаточную обработку противогололедными материалами.
Пожаловаться на уборку ростовчане могут в комитет по охране окружающей среды, который находится на Семашко, 99/24.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону женщина попала в больницу из-за упавшей сосульки.