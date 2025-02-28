В нескольких микрорайонах Алматы отключат воду

По информации «Алматы су», в связи с этим 2 марта с 09:00 до 18:00 ограничат подачу холодной воды в жилые и прочие здания, расположенные по улице Улугбека, от улицы Момышулы до проспекта Саина. А также в мкр. Жетысу-1, Жетысу-3, Аксай-4, Аксай-5, Достык.