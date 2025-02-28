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В нескольких микрорайонах Алматы отключат воду

В Алматы в нескольких микрорайонах отключат холодную воду в связи с запланированными работами по вводу в эксплуатацию новых сетей водопровода, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации «Алматы су», в связи с этим 2 марта с 09:00 до 18:00 ограничат подачу холодной воды в жилые и прочие здания, расположенные по улице Улугбека, от улицы Момышулы до проспекта Саина. А также в мкр. Жетысу-1, Жетысу-3, Аксай-4, Аксай-5, Достык.

«Эти меры необходимы для обеспечения безопасности и успешного проведения работ», — пояснили в компании.

Жителей просят отнестись с пониманием к неудобствам.

Диспетчерская служба «Алматы Су»: 274−66−66.

Накануне, 27 февраля, аким Ерболат Досаев рассказал, как решили проблему с водоснабжением 50 тысяч алматинцев.

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