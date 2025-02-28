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В Башкирии сняли ограничение движения на трассе Р-240

В Башкирии сняли ограничение движения на трассе Р-240.

Источник: Башинформ

В Башкирии на трассе Р-240 открыли движение для всех видов транспорта. Об этом сообщил минтранс республики.

Ограничения вводились из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее на участке трассы от Новой Васильевки до города Салавата вводился перерыв движения для всех типов транспортных средств с 08.45 до 11 часов, за тем до 12.00 и до 14.00.

Напомним, сегодня на трассе Р-240 Уфа — Оренбург из-за сильного тумана столкнулись девять машин. Массовое ДТП произошло на 158 километре трассы около деревни Рамадановка Мелеузовского района, сообщал «Башинформ».