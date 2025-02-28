Снега вывезли из Минска за зиму в 530 раз меньше, чем годом ранее

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Этой зимой из Минска было вывезено 860 кубометров снега, сообщил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар, передает корреспондент Sputnik.
Это в 530 раз меньше, чем в предыдущий зимний период: тогда, по информации специалистов, на снегосплавные пункты и временные склады отправилось более 460 тысяч кубометров.
Также в этом году было применено в три раза меньше противогололедных материалов: около 10 тысяч тонн песчано-соляных смесей и 50 тысяч тонн технической соли.
«Основной акцент был сделан не столько на борьбу со снегом (его практически не было), сколько на недопущение гололедицы», — сказал Гончар на пресс-конференции в пятницу.