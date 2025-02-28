Движение по Курской улице в Петербурге ограничат на 2,5 года

Движение по Курской улице во Фрунзенском районе Петербурга ограничат с 4 марта. При этом действовать ограничение будет очень долго — аж 2,5 года. Если быть точнее, то по 29 сентября 2027 года. Связано это с работами по размещению временного ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.