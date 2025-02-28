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Движение по Курской улице в Петербурге ограничат на 2,5 года

Ограничения связаны с работами по размещению временного ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Движение по Курской улице во Фрунзенском районе Петербурга ограничат с 4 марта. При этом действовать ограничение будет очень долго — аж 2,5 года. Если быть точнее, то по 29 сентября 2027 года. Связано это с работами по размещению временного ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Стоит отметить, что движение ограничат не по всей Курской улице, а только на участке от Тамбовской улицы до Днепропетровской улицы. При этом по направлению от Тамбовской улицы к Днепропетровской улице движение будет закрыто.

— Объезд: Тамбовская улица, набережная Обводного канала, Днепропетровская улица, Прилукская улица, — добавили в ГАТИ.

Для удобства водителей дорожники установят информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.