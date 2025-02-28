В Воронеже полицейские экстренно доставили грудного ребенка в больницу

К правоохранителям, несшим дежурство на трассе Воронеж — Тамбов в Новоусманском районе, обратился отец ребенка. Мужчина пояснил, что необходимо как можно скорее доставить младенца в больницу. Мать с ребенком пересадили в патрульную машину и, не теряя времени, направились в медучреждение. Специалисты оказали ребенку необходимую помощь. После этого отец уже вместе с малышом специально вернулся на пост, чтобы поблагодарить инспекторов за неравнодушие. Также мужчина попросил сфотографироваться с правоохранителями — для семейного архива.