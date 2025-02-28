Запрет на продажу энергетиков подросткам вводится с 1 марта

«Всё это — логичное продолжение курса на защиту детей от разнообразных ядов. Напомню, ужесточили наказание за продажу табака и никотинсодержащей продукции — вейпов. Энергетики и взрослыми, и детьми часто воспринимаются неправильно. Это даже не газировка, которая тоже не очень полезна, или кофе — это ударная доза кофеина, которая может оказать непредсказуемый эффект на растущий организм», — добавил он.