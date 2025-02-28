Ходжаев назвал три прорывных направления белорусской медицины

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Прорывные технологии белорусской медицины сконцентрированы на трех основных направлениях — кардиология, трансплантология и онкология, заявил в пятницу на итоговой коллегии Министерства здравоохранения глава ведомства Александр Ходжаев.
По его словам, минувший год был посвящен совершенствованию на всех уровнях организации качественной и доступной медицинской помощи для населения.
Министр отметил, что число врачей, которые работают в системе здравоохранения, по сравнению с 2023 годом выросло примерно на 200 специалистов. При этом ведется работа по дальнейшему обеспечению сферы не только материальными, но и кадровым ресурсами.
«Все наши прорывные технологии сконцентрированы в трех направлениях: это трансплантация органов, онкология и кардиология», — сказал Ходжаев, подчеркнув, что в этих сферах белорусская медицина достигла уровня, соответствующего мировым стандартам.
Глава Минздрава рассказал, что сейчас проводится деятельность по внедрению этих стандартов не только в крупных клиниках Беларуси — они должны быть доступны на всех уровнях, где это необходимо, в первую очередь в областных центрах.