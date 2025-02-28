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Реальность трущоб в сердце мегаполиса показали новосибирцам

Внешний и внутренний вид домов говорят сами за себя — жить в таких условиях сложно и небезопасно.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирск — современный мегаполис, город с высотными зданиями и развитой инфраструктурой. Однако даже здесь сохранились дома, которые выглядят словно из фильмов ужасов. Корреспондент Om1 Новосибирск отправился в каждый район города, чтобы запечатлеть их состояние и показать, в каких условиях до сих пор живут новосибирцы. Большинство из этих домов признаны аварийными, другие пока еще числятся в жилом фонде, но их внешний и внутренний вид говорят сами за себя — жить в таких условиях сложно и небезопасно.

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