Реальность трущоб в сердце мегаполиса показали новосибирцам

Новосибирск — современный мегаполис, город с высотными зданиями и развитой инфраструктурой. Однако даже здесь сохранились дома, которые выглядят словно из фильмов ужасов. Корреспондент Om1 Новосибирск отправился в каждый район города, чтобы запечатлеть их состояние и показать, в каких условиях до сих пор живут новосибирцы. Большинство из этих домов признаны аварийными, другие пока еще числятся в жилом фонде, но их внешний и внутренний вид говорят сами за себя — жить в таких условиях сложно и небезопасно.