Чего ожидать весной, молодежь и «Восточка»: «СКА-Хабаровск» поделился планами на будущее

Также хабаровский клуб объявил о начале, а если быть совсем точным, о возобновлении сотрудничества с одним известным коммерческим партнером. Этот логотип уже был на форме «красно-синих» в сезоне 2017−2018 годов, теперь появится снова. Кто помнит этот период в жизни «СКА-Хабаровска», только-только переставшего быть «СКА-Энергией», может воспринимать такой камбэк как намек. Почему бы и нет?
Алексей Кандалинцев, генеральный директор «СКА-Хабаровска», отметил, что это, несомненно, откроет для клуба новые возможности. И тут с ним нельзя не согласиться. У клубов Дальнего Востока всегда были проблемы с привлечением хороших игроков — наши расстояния не всем по нраву, но неплохие контракты могут стать весомым аргументом в пользу переезда на берега Амура.
Что касается прошедших сборов, то руководство клуба оценивает их положительно. Цели, которые ставила перед собой команда, были выполнены, коллектив готов к продолжению первенства этой весной. Самое главное, по мнению Алексея Кандалинцева, удалось сохранить очень неплохих игроков и проверить в деле молодежь.
«И в моей практике, и на этом посту, который я занимаю, это, наверное, впервые, что наша команда не делала полную перезагрузку. Мы взяли одного единственного футболиста, и то вынужденно. Мы сохранили полный костяк своей команды. Это дорогого стоит, потому что все ребята у нас знают, как играть, куда бежать и так далее. Так что тренерский штаб у нас очень доволен, что так произошло. Насчет сборов. Они прошли, как обычно, в трудовом режиме. Были большие нагрузки, отрабатывали технико-тактические действия. Плюс стандартные положения. Планово подходили к рестарту нашего первенства. Никаких глобальных изменений у нас нет. Все идет планово. Готовимся. Команда сейчас находится в Москве. Уже 2 марта мы играем в Нижнекамске с “Нефтехимиком”», — рассказал Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск».
Адаптация нового игрока — Жана Карлоса Киньонеса Пресиадо — проходит успешно, единственное, что его удивило — огромное количество снега, которого он никогда не видел, в Хабаровске. А так футболисту все понравилось и даже сложностей в общении не возникло.
«У нас есть ребята, которые владеют испанским языком. Это, в частности, Симонян, он у нас является и ведущим футболистом, и переводчиком, так что мы вообще проблем не видим. Артем нам очень сильно помогает, плюс спортивный директор у нас владеет испанским языком в совершенстве. Все идет, я говорю, опять же, планово, хорошо. Мы надеемся, что этот футболист, который имеет очень хорошее качество — он очень быстрый, нам поможет», — подчеркнул генеральный директор.
Что касается другого легионера — мистера Шарля Оливье, то, по словам гендиректора клуба, тот продолжает упорствовать, нарушая контракт.
«Новости вы знаете. Человек принял непонятное решение. Решил не возвращаться в родной клуб, где у него действующий контракт. Если сейчас мы его не трудоустроим, то пойдем в правовое поле и будем доказывать свою правоту. Правда на нашей стороне, это однозначно. У человека действующий контракт. Я надеюсь, что в ближайшее время эта история завершится», — подчеркнул руководитель клуба.
В сборах участвовала довольно большая группа молодежки СКА, и некоторые очень неплохо показали себя, в том числе и во время товарищеских матчей.
«Перспективы наших молодых ребят я оцениваю очень положительно. Во-первых, для них это такой шанс в жизни пробиться в основную команду. Не буду хвалить по именам, по фамилиям, но есть очень перспективные ребята, на которых мы очень сильно надеемся. Я считаю, что это нормальная история для развития клуба, когда к основному составу добавляется молодежь. Тем более наша молодежь, которую мы воспитываем. Они находятся с первой командой и будут с первой командой тренироваться, но играть все-таки периодически будут за вторую команду. Конечно, нельзя сразу кинуть их в бой, но, если будет возможность, главный тренер будет однозначно их выпускать, давать какое-то игровое время, чтобы они обкатывались. Нам нужна наша смена. Наш губернатор это прямо озвучил, что как можно больше должно быть местных воспитанников. Мы к этому постепенно идем», — подчеркнул Алексей Кандалинцев.
Уже со дня на день продолжится борьба в Первой лиге, и «СКА-Хабаровск» начнет ее матчем с очень непростой командой — «Нефтехимиком», затем будет еще одна игра на выезде — с «Шинником», а уже 16 марта команда вернется домой, чтобы встретиться с ФК «Сочи» — одной из команд, претендующих на переходные матчи.
«Нижнекамская команда — очень достойный соперник. Надеюсь, будет равная игра. По поводу “Шинника”, он находится рядом с зоной вылета, но, я думаю, после того как они в межсезонье усилились, команда предстанет совершенно в другом образе. Ну, а “Сочи”, это уже первая домашняя наша игра. У нас домашние матчи будут топовые в остатке сезона, потому что у нас будут и “Сочи”, и “Ротор”, и “Балтика”, и “Арсенал”, и “Родина” — это достаточно мощные команды, все претендующие на выход в Премьер-лигу. Я всех заранее приглашаю, будем очень рады видеть. Вы знаете, для нашей команды нет авторитетов, мы играем со всеми, вы уже в этом убедились. У нас очень хорошая команда, я в ней уверен», — подчеркнул Алексей Кандалинцев.
Напомним, что этот сезон «СКА-Хабаровск» начал очень неудачно, опустившись к зоне вылета. К счастью, новый, но хорошо знакомый хабаровским болельщикам главный тренер смог грамотно настроить команду, состоящую, кстати, из очень неплохих футболистов, и теперь она на равных сражается даже с лидерами лиги. К сожалению, провал на старте не дал СКА вплотную подойти к четверке. Тем не менее сейчас она находится в первой половине турнирной таблицы, отставая от того же ФК «Сочи» (четвертое место) и ФК «Урал» (третье место) на 8 очков. В принципе, можно поднажать и попытаться побороться за место в стыках. Но в клубе пока эту тему не педалируют. Планы на оставшуюся часть сезона достаточно просты.
«Радовать наших болельщиков и строить команду к новому сезону, где, я думаю, будем решать уже более серьезные задачи, чем в этом году. В этом году мы строим коллектив. Вы сами видите, как мы начинали. Когда я вернулся в клуб, было 6 человек в команде. Сейчас наша команда играет в достаточно веселый, интересный футбол. Все ребята остались. Мы многим предложили новые контракты. Так что пока только радовать своей игрой, результатами. Ну и, если получится, то за что-то побороться. Все будет зависеть от весеннего старта нашей команды. Мы очень хотим сохранить костяк наш. Я же уже сказал, что мы предложили лидерам контракты. Они сейчас думают. Но, опять же, это нормальный процесс, потому что они сейчас ликвидны. Многие команды хотят их переманить на свое устроение. Мы это прекрасно понимаем, но… Я надеюсь, что ребята останутся. Им все нравится. У нас здесь как семья. Все вернулись. Клуб зажил новой жизнью. Приятно смотреть, что мы сейчас делаем. Надеюсь, что все будет хорошо и команда останется. Мы делаем все возможное для них, чтобы они были довольны», — отметил гендиректор СКА.
Ну и, конечно, хабаровских журналистов волновало — как перезимовало обновленное поле стадиона имени Ленина и будет ли оно готово принять первенство уже этой весной?
«Мы осенью поменяли полностью систему подогрева. Постелили новый газон. Закупили все необходимые материалы для дорожек. Нам потребовалось на это около трех месяцев. Мы успели до холодов и вернули команду в наш родной город. Мы с нашими коллективами сделали большое дело, я считаю, провели очень серьезную работу. Лезли во внутренности поля, это достаточно глобальная история, потому что подогрев — это очень сложно. Это не просто постелить поле, которое можно за месяц сделать. Делали хоть и долго, но вроде как качественно. Пока проблем не видно — подогрев работает. Мы только радуемся, потому что снег лежит, а поле зеленое. У нас старшие возраста практически всю зиму тренировались на нашем поле. Все довольны. Сейчас боремся со снегом уже не знаю какую неделю. Очень много осадков в этом году. Но все, что возможно от нас, мы сделаем. Техника работает не останавливаясь, так что я думаю, что будет все хорошо. Будем готовы к началу, к рестарту, к домашнему началу», — подчеркнул Алексей Кандалинцев.
А вот с легендарной «Восточкой» пока все не так радужно, как хотелось бы.
«Мы сейчас занимаемся вообще безопасностью стадиона, там очень много проблем. Мы эти недостатки пытаемся убрать в первую очередь, чтобы нас допустили играть. С каждым годом требования все ужесточаются и ужесточаются. Мы сейчас занимаемся всякими оперативными штабами для МВД и ФСБ, по периметру стадиона делаем освещение. Очень много всяких работ, очень много затрат. А “Восточкой” планируем заняться к началу следующего сезона. Там тоже надо много чего сделать, но пока работаем именно над безопасностью стадиона», — заявил Алексей Кандалинцев.
Впрочем, откровенно говоря, нужна ли сейчас «Восточка»? Посещаемость домашних матчей, и очень неплохих матчей, в конце первой части сезона откровенно разочаровала. Посмотреть на сражение с топовыми командами лиги приходили считанные десятки поклонников хорошего футбола. Если дело и дальше так пойдет, то команда будет играть как во время пандемии — при пустых трибунах, включая, как «СКА-Нефтяник», записи аплодисментов после забитых мячей. Так что в клубе надеются серьезно поработать над посещаемостью. Над тем, как завлечь зрителей на трибуны. Планов много, осуществятся ли они, увидим уже достаточно скоро. Помочь команде просто — достаточно прийти на стадион. Хабаровск всегда славился поддержкой своих, так зачем отступать от традиций? Ждем начала и болеем за армейцев.