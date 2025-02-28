Чего ожидать весной, молодежь и «Восточка»: «СКА-Хабаровск» поделился планами на будущее

«Радовать наших болельщиков и строить команду к новому сезону, где, я думаю, будем решать уже более серьезные задачи, чем в этом году. В этом году мы строим коллектив. Вы сами видите, как мы начинали. Когда я вернулся в клуб, было 6 человек в команде. Сейчас наша команда играет в достаточно веселый, интересный футбол. Все ребята остались. Мы многим предложили новые контракты. Так что пока только радовать своей игрой, результатами. Ну и, если получится, то за что-то побороться. Все будет зависеть от весеннего старта нашей команды. Мы очень хотим сохранить костяк наш. Я же уже сказал, что мы предложили лидерам контракты. Они сейчас думают. Но, опять же, это нормальный процесс, потому что они сейчас ликвидны. Многие команды хотят их переманить на свое устроение. Мы это прекрасно понимаем, но… Я надеюсь, что ребята останутся. Им все нравится. У нас здесь как семья. Все вернулись. Клуб зажил новой жизнью. Приятно смотреть, что мы сейчас делаем. Надеюсь, что все будет хорошо и команда останется. Мы делаем все возможное для них, чтобы они были довольны», — отметил гендиректор СКА.