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В Башкирии запустили движение по трассе Р-240 Уфа — Оренбург

Трасса перекрывали из-за густого тумана.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вновь открыто движение по трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Участок дороги от Новой Васильевки до Мелеуза закрыли из-за густого тумана, который опустился с утра 28 февраля.

— В Башкирии по состоянию на 13:30 открыто движение по трассе Р-240 Уфа — Оренбург, — сообщили в пресс-службе минтранса республики.

Во время плохих погодных условий на трассе произошла массовая авария с участием 10 автомобилей. Погибших при ДТП нет, пострадали два человека.

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