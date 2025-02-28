В Башкирии запустили движение по трассе Р-240 Уфа — Оренбург

В Башкирии вновь открыто движение по трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Участок дороги от Новой Васильевки до Мелеуза закрыли из-за густого тумана, который опустился с утра 28 февраля.
— В Башкирии по состоянию на 13:30 открыто движение по трассе Р-240 Уфа — Оренбург, — сообщили в пресс-службе минтранса республики.
Во время плохих погодных условий на трассе произошла массовая авария с участием 10 автомобилей. Погибших при ДТП нет, пострадали два человека.
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