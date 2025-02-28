В Ростовской области с помощью БПЛА нашли более 7 га захламленной земли

Более 7 га захламленной земли обнаружили в Ростовской области с помощью беспилотника с 1 января по 27 февраля 2025 года. Всего провели три проверки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
В частности, 5 февраля специалисты с воздуха осмотрели участок сельхозназначения в Обливском районе.
— Применение БПЛА позволило обследовать труднодоступные территории и зафиксировать факты захламления отходами потребления площадь в 7 тысяч кв. метров (0,7 га), — отметили в надзорном ведомстве.
Добавим, в отношении владельца участка в Обливском районе уже начали внеплановый контроль. По другим объектам готовят материалы в прокуратуру для согласования дополнительных проверок.