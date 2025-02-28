Прием заявлений на сдачу итоговой аттестации завершается в Иркутской области

Напомним, школьники должны сдать экзамены по четырем предметам. Русский язык и математика — в обязательном порядке, еще две дисциплины — по выбору. Допуском к ГИА является наличие хороших оценок (главное не ниже тройки — Ред.), еще один фактор — зачет по итоговому собеседованию по русскому языку.