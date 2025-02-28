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Прием заявлений на сдачу итоговой аттестации завершается в Иркутской области

Девятиклассники должны заполнить заявления до 1 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области завершается прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации. Как стало известно КП-Иркутск, девятиклассникам было дано время до 1 марта 2025.

Напомним, школьники должны сдать экзамены по четырем предметам. Русский язык и математика — в обязательном порядке, еще две дисциплины — по выбору. Допуском к ГИА является наличие хороших оценок (главное не ниже тройки — Ред.), еще один фактор — зачет по итоговому собеседованию по русскому языку.

На сегодняшний день уже известно расписание экзаменов. Основной период пройдет с 21 мая по 16 июня, резервные дни — с 26 июня по 2 июля.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что новое здание аэропорта решено построить между Ангарском и Шелеховом, в районе поселка Ключевая. Это окончательное решение, которое связано с близким расположением крупных городов.