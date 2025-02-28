Экс-губернатору Гордееву исполняется 70 лет

«Руководитель со стратегическим мышлением, масштабными целями и непререкаемым авторитетом, Вы всегда добивались впечатляющих результатов. Так было и на Воронежской земле. Она словно всколыхнулась и ожила с Вашим приходом. И столица, и районы региона, пожалуй, давно не видели столь скорых конструктивных преобразований. Вспоминаем сейчас о них с благодарностью и стараемся держать заданный Вами уровень. Дорожу тем, что довелось работать с Вами и быть Вашим преемником на губернаторском посту. Спасибо, что сохраняете любовь к Воронежской области и вдохновляете на воплощение здесь многих социально значимых проектов. Сердечно поздравляю с 70-летием! Судьба дает еще много возможностей. Уверен, что Ваши слова, произносимые негромко, всегда будут иметь убедительную силу. Пусть Ваши дела приносят радость. Пусть Ваши вдумчивые решения и поступки со временем обретают еще бо‌льшую ценность. Здоровья Вам, долголетия, государственной и личной активности — и многих событий, приносящих счастье!», — написал Александр Гусев.