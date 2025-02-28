Экс-губернатору Гордееву исполняется 70 лет

С 2009 по 2017 годы он занимал пост губернатора Воронежской области. Под его руководством регион стал одним из самых развитых в России. О жизни и работе политика — в материале vrn.aif.ru.
Путь до министра сельского хозяйства.
Алексей Васильевич родился в 1955 году во Франкфурте-на-Одере в ГДР в семье военнослужащего. Его отец — ветеран Великой Отечественной войны Василий Степанович Гордеев, полковник, а мама Елена Тимофеевна Гордеева работала учителем начальных классов. Ранние детские годы будущий политик провел в Германии с родителями. Позже он уехал к родственникам в деревню Урядино Рязанской губернии, а в семь лет переехал в Магадан, где окончил общеобразовательную школу № 1.
Вскоре Алексей Гордеев поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Российский университет транспорта). В 1978 году он окончил высшее учебное заведение по специальности «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Отучившись и отслужив в армии в железнодорожных войсках в Хабаровском крае, с 1980 года Алексей Васильевич работал прорабом СУ-4 Главмосстроя.
В 80-е годы он начал свой трудовой путь. Сначала Алексей Васильевич стал главным специалистом, потом начальником отдела, а после — замруководителя Главснаба Минплодоовощхоза РСФСР. В 1986 году его назначили замначальника управления производства и распределения тары Госагропрома РСФСР. В это же время Алексей Гордеев занял должность замгендиректора Агропромышленного комбината «Москва».
В органы власти Алексей Васильевич попал в начале 90-х годов. В 1992 году он стал заместителем главы администрации Люберецкого района Московской области. Затем, спустя пять лет, занял должность начальника департамента экономики в Минсельхозпроде России. А уже в 1999 году его назначили министром сельского хозяйства и продовольствия РФ.
За это время при участии Алексея Гордеева велась работа над Земельным кодексом и законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Также при нем были сильно урезаны права иностранных граждан на куплю-продажу российских земель, в связи с чем они могли взять землю в аренду не более чем на 49 лет. Новое законодательство требовало целевого использования сельскохозяйственных угодий, которые в противном случае изымались государством. В 2000 году Алексей Гордеев участвовал в создании Россельхозбанка.
На посту губернатора Воронежской области.
Несмотря на успехи Алексея Васильевича, в 2008 году позиции политика сильно пошатнулись. Тогда он стал единственным из министров правительства РФ, кто открыто выразил мнение против необходимости вступления России во Всемирную торговую организацию. В начале февраля 2009 года он был выдвинут президентом РФ Дмитрием Медведевым на пост губернатора Воронежской области.
Покинув столицу, на новой для себя должности политик стал показывать себя с наилучшей стороны. За несколько лет при Алексее Гордееве были отремонтированы фасады всех основных зданий на центральных улицах Воронежа, приведены в порядок парки и скверы, достроен Чернавский мост. Также за время его работы была развита связь столицы Черноземья с Москвой. При Алексее Гордееве появились сразу два дневных поезда, время в пути у которых составляло 6,5 часа. А в тестовом режиме запускали даже составы, преодолевающие расстояние в 500 км всего за 5,5 часа.
Масштабная работа была проведена к празднованию 425-летия Воронежа в 2011 году. Так, была построена набережная Массалитинова, отремонтированы городские больницы, в частности, БСМП и «Электроника». На своем посту Алексей Гордеев старался приблизить провинциальную культуру к московской и петербургской, и это ему удалось. В 2011 году был проведен первый международный Платоновский фестиваль, позже в городе был организован фестиваль «Маршак» и выставка «Город-сад». Также Алексей Гордеев лично поспособствовал завершению многолетней реставрации театра драмы им. А. В. Кольцова в центре Воронежа.
В сельском хозяйстве также были заметны успехи. В годы пребывания Алексея Васильевича на посту губернатора была принята программа по развитию сельской культуры в Воронежской области. Кроме того, он сделал упор на поддержку животноводства.
Алексей Гордеев пользовался популярностью у воронежцев, поэтому в 2014 году он ожидаемо победил на выборах губернатора Воронежской области. Так, он остался руководить регионом на второй срок. С поста губернатора Алексей Васильевич ушел в конце 2017 года. Тогда Владимир Путин назначил его своим полномочным представителем в ЦФО, а затем заместителем председателя правительства России. Сейчас политик является вице-спикером Госдумы. Покинув пост губернатора Воронежской области, Алексей Гордеев отмечал, что проведенные в регионе годы были лучшими в его жизни.
В памяти воронежцев.
Ныне действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил Алексея Васильевича с юбилеем. Он отметил, что в лице политика Россия имеет одного из лучших представителей высших органов власти. А все десятилетия своей работы Алексей Гордеев несет пользу государству и благо обществу.
«Руководитель со стратегическим мышлением, масштабными целями и непререкаемым авторитетом, Вы всегда добивались впечатляющих результатов. Так было и на Воронежской земле. Она словно всколыхнулась и ожила с Вашим приходом. И столица, и районы региона, пожалуй, давно не видели столь скорых конструктивных преобразований. Вспоминаем сейчас о них с благодарностью и стараемся держать заданный Вами уровень. Дорожу тем, что довелось работать с Вами и быть Вашим преемником на губернаторском посту. Спасибо, что сохраняете любовь к Воронежской области и вдохновляете на воплощение здесь многих социально значимых проектов. Сердечно поздравляю с 70-летием! Судьба дает еще много возможностей. Уверен, что Ваши слова, произносимые негромко, всегда будут иметь убедительную силу. Пусть Ваши дела приносят радость. Пусть Ваши вдумчивые решения и поступки со временем обретают еще большую ценность. Здоровья Вам, долголетия, государственной и личной активности — и многих событий, приносящих счастье!», — написал Александр Гусев.
Мэр Воронежа Сергей Петрин также присоединился к поздравлениям, отметив Алексея Васильевича, как грамотного, принципиального и дальновидного руководителя. Он подчеркнул, что особой признательности заслуживает и то, что на посту вице-спикера Госдумы Алексей Гордеев продолжает активно участвовать в жизни региона и самого Воронежа.
Уважаемый Алексей Васильевич, примите искренние поздравления с юбилеем и пожелания успехов на ответственном посту, реализации Ваших возможностей на благо России. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, мира и добра!